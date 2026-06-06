Il green dalla scuola all’azienda Riconoscimenti ai giovani grafici

Da lanazione.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli studenti Simone Riccardini e Alessia Stoppini hanno vinto il primo premio nel concorso dedicato a progetti grafici sul tema “green”. Il secondo posto è stato assegnato a Niccolò Del Siena e Aurora Fiorucci, mentre Davide Cosentino e Celeste Malcangi si sono classificati terzi. La competizione ha coinvolto giovani grafici provenienti da scuole e aziende, premiando lavori che promuovono la sostenibilità ambientale.

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Il primo premio è stato assegnato agli studenti Simone Riccardini e Alessia Stoppini, il secondo a Niccolò Del Siena e Aurora Fiorucci, terzi classificati Davide Cosentino e Celeste Malcangi. Creatività, competenze tecniche e attenzione alla sostenibilità sono stati al centro del concorso di packaging sostenibile in memoria dell’imprenditore tifernate Antonio Gasperini, "promosso per avvicinare gli studenti al mondo della grafica e della cartotecnica attraverso un’esperienza concreta di collaborazione con le imprese". Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti delle classi quarte dell’indirizzo Grafica e Comunicazione del polo tecnico Franchetti-Salviani, che hanno progettato e realizzato 14 box-bag per prodotti alimentari biologici a chilometro zero, pensate per cucinare ricette altotiberine semplici e genuine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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