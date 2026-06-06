il governo proroga il taglio delle accise in arrivo il decreto

Notizia in breve

Il governo ha annunciato che nelle prossime ore sarà pubblicato un decreto ministeriale per prorogare il taglio delle accise sui carburanti. La misura, già in vigore, continuerà a essere valida per un periodo ancora da definire. La decisione è stata comunicata dal ministro dell’Economia durante un intervento ufficiale. La proroga riguarda i prezzi dei carburanti e sarà formalizzata attraverso il decreto, che sarà reso pubblico a breve.