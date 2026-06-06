Il governo proroga il taglio delle accise in arrivo il decreto
Il governo ha annunciato che nelle prossime ore sarà pubblicato un decreto ministeriale per prorogare il taglio delle accise sui carburanti. La misura, già in vigore, continuerà a essere valida per un periodo ancora da definire. La decisione è stata comunicata dal ministro dell’Economia durante un intervento ufficiale. La proroga riguarda i prezzi dei carburanti e sarà formalizzata attraverso il decreto, che sarà reso pubblico a breve.
AGI - Arriverà nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato dal ministro dell’ Economia Giancarlo Giorgetti. Ad anticipare cosa conterrà il decreto è stato ieri il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento al convegno dei Giovani di Confindustria. "Le agevolazioni in corso verranno estese fino a fine mese", ha chiarito, "il governo continuerà ad agire sulle accise per abbassare il prezzo dell’energia ma si tratta di provvedimenti "costosi" e di orizzonte limitato, laddove servono misure strutturali come la creazione di un mercato unico europeo dell’energia e la reintroduzione del nucleare ". 🔗 Leggi su Agi.it
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