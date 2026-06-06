Il fratello di Chiara Poggi ha rilasciato una lunga intervista a Quarto Grado, parlando del caso Garlasco. In tv, si è svolta una sfida tra Ore 14 sera e Quarto Grado, entrambe dedicate alla vicenda. La trasmissione ha affrontato ancora una volta il caso di cronaca nera legato alla morte della giovane. La discussione si è concentrata sulle prove e sui dubbi ancora aperti nel processo.

I n tv è andata in scena una sfida da film western tra Ore 14 sera e Quarto Grado: l’oggetto del contendere è sempre il caso Garlasco.Tra battibecchi e qualche resa dei conti a distanza, ha vinto il programma di Gianluigi Nuzzi con l’intervista a Marco Poggi, fratello della vittima: dopo un silenzio durato 19 anni ha voluto raccontare la sua versione. Lo ha fatto rimandando al mittente le fantasie social sulla sua colpevolezza e sparando a zero sulle nuove indagini. Il pubblico? sempre più confuso e disorientato. Da Sinner a Garlasco: cosa hanno cercato gli italiani su Wikipedia nel 2025 X Leggi anche › Fulmini a “Ore 14 sera”: il caso Garlasco elettrizza il programma Caso Garlasco, Marco Poggi intervista: «Per noi Alberto Stasi è l’unico colpevole, Andrea Sempio estraneo». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il fratello di Chiara Poggi si è raccontato in una lunga intervista per Quarto Grado

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I tentennamenti di Marco Poggi sui video della sorella: «Ma io non li avevo visti»

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Garlasco, Marco Poggi stasera a Quarto Grado: prima volta in tv per il fratello di ChiaraMarco Poggi, fratello di Chiara uccisa a Garlasco nel 2007, sarà intervistato questa sera alle 21 in televisione.

“Dopo diciannove anni di silenzio parla per la prima volta ai nostri microfoni Marco Poggi, il fratello di Chiara”: l’esclusiva di Quarto GradoDopo diciannove anni di silenzio, Marco Poggi, fratello di Chiara, ha parlato per la prima volta ai microfoni di Quarto Grado.

Temi più discussi: Essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Chiara mi ha fatto male: Marco Poggi parla in esclusiva a Quarto Grado. E aggiunge: Hanno rovinato l'immagine di mia sorella; Marco Poggi a Quarto Grado, il fratello di Chiara rompe il silenzio su Garlasco dopo 19 anni: Si è iniziato a parlare anche di me, a fare ipotesi; Delitto di Garlasco, Marco Poggi: Sono convinto che Alberto Stasi sia colpevole; Marco Poggi parla in tv dopo 19 anni: Rovinato il ricordo di Chiara.

Torna a parlare pubblicamente Marco Poggi, fratello di Chiara, la giovane uccisa il 13 agosto 2007. Qui una anticipazione video dell'intervista che andrà in onda questa sera ift.tt/lJGg4Kw x.com

Caso Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio: gli ultimi ricordi di Chiara, l'amico SempioInformato del delitto durante una escursione in montagna, Marco, il fratello di Chiara Poggi parla per la prima volta, rompendo un silenzio durato 19 anni, parlando di un calvario che ha fatto riaffio ... msn.com

Garlasco, il fratello di Chiara Poggi rompe il silenzio: Hanno rovinato la memoria di mia sorellaA distanza di quasi due decenni dall’ omicidio di Garlasco, Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa, rompe il silenzio e torna a intervenire in televisione. tg.la7.it