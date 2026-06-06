L'Irlanda ha registrato un calo del 12% del PIL, attribuito a un aumento delle tasse che ha spinto i capitali fuori dal paese. La riduzione delle entrate ha causato una diminuzione della crescita economica. La decisione di modificare il sistema fiscale ha avuto ripercussioni sull'intera Eurozona, dimostrando come un singolo cambiamento possa influenzare le dinamiche economiche regionali.

A volte basta un granello di sabbia a far inceppare ingranaggi che sembravano perfetti, e così, un piccolo cambio nel sistema di tassazione irlandese può anche rallentare l'intera Eurozona. E i dati Eurostat hanno certificato questo paradosso: nel primo trimestre il prodotto interno lordo europeo è scivolato a -0,2%, rispetto al +0,1 stimato, e a fare da zavorra non è stata la guerra in Medioriente, ma il tracollo senza precedenti dell'Irlanda. Il Pil di Dublino, infatti, è sprofondato del 12,1% tra gennaio e marzo, portando la crescita annuale a un drammatico -16,8%, il dato peggiore mai registrato nelle serie storiche del Central Statistics Office. Un crollo non casuale, ma che dipende, almeno in parte, dalla ritirata delle multinazionali che sull'isola muovono i fili della ricchezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Il flop irlandese insegna: su le tasse, via i capitali. E il Pil è crollato del 12%

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