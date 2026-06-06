Il fascino dell’Arma Festa dei carabinieri i ’like’ di forlivesi e turisti

Notizia in breve

Durante la cerimonia dei carabinieri, un elicottero del Nucleo di stanza al Ridolfi ha sorvolato la piazza poco prima di mezzogiorno, attirando applausi e attenzione. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e turisti, che hanno espresso apprezzamento attraverso like sui social media. La celebrazione si è conclusa con un fragoroso applauso proveniente dall’alto.