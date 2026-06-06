Il fascino dell’Arma Festa dei carabinieri i ’like’ di forlivesi e turisti

Da ilrestodelcarlino.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la cerimonia dei carabinieri, un elicottero del Nucleo di stanza al Ridolfi ha sorvolato la piazza poco prima di mezzogiorno, attirando applausi e attenzione. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e turisti, che hanno espresso apprezzamento attraverso like sui social media. La celebrazione si è conclusa con un fragoroso applauso proveniente dall’alto.

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L’applauso fragoroso dal cielo dell’elicottero del Nucleo di stanza al Ridolfi segna il sipario sulla cerimonia, ieri poco prima di mezzogiorno. I carabinieri di Forlì-Cesena per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma scelgono quest’anno di aprirsi alla città. Il fondale è evocativo, ricco di fascino: piazza Guido da Montefeltro, nell’area del sagrato della chiesa di San Giacomo, di fianco ai musei del San Domenico. E il proscenio incentiva l’attrattiva verso i colori della Benemerita, sempre viva: diversi i forlivesi che s’assiepano ai lati dell’area. Tanti i turisti diretti alla mostra sul Barocco che per qualche minuto si dedicano a selfie e like sulla celebrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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