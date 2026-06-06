Un drone ucraino, deviato dalle difese russe, si è autodistrutto nel porto civile di Costanza. Non ci sono state richieste di assistenza militare alla NATO, a differenza di quanto avvenuto in altre città colpite da attacchi russi. La nave navale coinvolta è stata danneggiata durante l’incidente, ma nessuno ha richiesto l’intervento dell’Alleanza atlantica. Nessuna denuncia formale è stata presentata in Romania riguardo all’incidente.

Ci sono droni buoni e droni cattivi. Ieri, alla Romania, è toccato quello buono: un drone navale ucraino. È stato scoperto in mattinata nel porto civile di Costanza, vicino alla sede dell’Agenzia per il salvataggio della vita umana in mare e si è «autodistrutto» - tipo i gadget di James Bond - intorno alle 10.30 ora locale, le 9.30 italiane. Al momento dell’esplosione, l’area nei pressi della banchina 78 era stata già isolata dal Sri, il servizio d’intelligence interno, dalla Guardia costiera e dal ministero della Difesa. Come ha spiegato il presidente rumeno, Nicusor Dan, c’erano infatti «informazioni che il drone sarebbe esploso». Eventuali altri apparecchi alla deriva, ha aggiunto, «saranno localizzati e non raggiungeranno la costa». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il drone è ucraino: niente reclami in Romania

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