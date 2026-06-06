Una donna di 60 anni ha raccontato di aver sperato in un futuro in pensione, ma il suo discorso ha aperto un intervento acceso. La donna, con 36 anni di servizio presso un’azienda di elettrodomestici, ha commentato la presentazione del piano aziendale da parte dei vertici. La sua testimonianza si è inserita in un dibattito più ampio, con altri lavoratori coinvolti. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione del piano e sulle conseguenze per i dipendenti.

Tra le prime a prendere la parola e a scaldare la platea con il suo intervento infervorato è stata Rosy Cuomo, 60 anni, 36 di lavoro alla Electrolux Solaro, Rsu Fiom, che ricorda come è stato presentato il piano dai vertici dell’azienda. "È stato un vero e proprio pugno nello stomaco, una presentazione indegna", racconta. "Io non sono un esubero, nessuno di noi è un esubero. Siamo persone che hanno dato vita e dignità a questo Paese con il lavoro che sta a fondamento della nostra Costituzione". Poi il pensiero rivolto ai lavoratori con contratto a termine: "Non sono neanche stati presi in considerazione, questo è profondamente ingiusto", dice prima di ricordare anche che all’incontro al ministero l’amministratore delegato avrebbe detto di fronte a questo piano che i lavoratori avrebbero dovuto ringraziare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il dramma delle donne: "A 60 anni sognavo un futuro in pensione"

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