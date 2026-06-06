Il comandante saluta | mi avete accolto come un figlio

Il comandante ha ringraziato con un saluto durante la cerimonia della 212ª festa dell’Arma dei carabinieri, tenutasi al comando provinciale. Ha detto di aver ricevuto un’accoglienza simile a quella di un figlio. La celebrazione ha coinvolto ufficiali e rappresentanti delle forze dell’ordine, che hanno partecipato alla commemorazione. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e riconoscenza, con momenti di saluto e testimonianze di gratitudine.

Un saluto colmo di gratitudine alla cerimonia della 212 festa della fondazione dell’Arma dei carabinieri svolatasi al comando provinciale. Si è trattata infatti dell’ultima ricorrenza per il comandante provinciale Alberto Cicognani, il quale il prossimo mese di settembre lascerà la sede per un cambio al vertice dopo quattro anni di attività. Nel suo discorso di commiato, il comandante ha manifestato gratitudine verso un territorio che "mi ha accolto come un figlio". Cicognani ha snocciolato le cifre dell’impegno degli uomini dell’Arma nell’ultimo anno con ben 22.883 pattuglie proiettate sul territorio e la gestione del 90 per cento dei reati complessivamente denunciati in provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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