Il cinema palestinese oggi appartiene alle registe

Da internazionale.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi due anni, le registe palestinesi hanno prodotto film di rilievo nel cinema locale. Questi lavori affrontano temi legati alla vita quotidiana, alle sfide sociali e alle questioni politiche della regione. La loro presenza nel settore cinematografico è cresciuta, contribuendo a un aumento di produzioni firmate da donne. Le opere sono state presentate a festival internazionali, ricevendo riconoscimenti e attenzione nel panorama cinematografico globale.

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Le registe Annemarie Jacir, Cherien Dabis, Lina Soualem, Farah Nabulsi e Kaouther Ben Hania, per citare solo le più note, hanno prodotto negli ultimi due anni dei film quasi impossibili, per le condizioni in cui sono stati realizzati e poi fatti circolare. “Date le circostanze l’esistenza del cinema palestinese è in sé notevole”, notava Hamid Naficy una ventina d’anni fa in Dreams of a nation: senza finanziamento nazionale, pochi tecnici e tutti i limiti materiali legati all’occupazione israeliana. Negli ultimi due anni, questi ostacoli sono decuplicati. La prima barriera è di ordine prettamente logistico: “Non volevo che il mio film diventasse un rifugiato come me”, dice Annemarie Jacir. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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