Il cinema palestinese oggi appartiene alle registe

Negli ultimi due anni, le registe palestinesi hanno prodotto film di rilievo nel cinema locale. Questi lavori affrontano temi legati alla vita quotidiana, alle sfide sociali e alle questioni politiche della regione. La loro presenza nel settore cinematografico è cresciuta, contribuendo a un aumento di produzioni firmate da donne. Le opere sono state presentate a festival internazionali, ricevendo riconoscimenti e attenzione nel panorama cinematografico globale.

Le registe Annemarie Jacir, Cherien Dabis, Lina Soualem, Farah Nabulsi e Kaouther Ben Hania, per citare solo le più note, hanno prodotto negli ultimi due anni dei film quasi impossibili, per le condizioni in cui sono stati realizzati e poi fatti circolare. “Date le circostanze l’esistenza del cinema palestinese è in sé notevole”, notava Hamid Naficy una ventina d’anni fa in Dreams of a nation: senza finanziamento nazionale, pochi tecnici e tutti i limiti materiali legati all’occupazione israeliana. Negli ultimi due anni, questi ostacoli sono decuplicati. La prima barriera è di ordine prettamente logistico: “Non volevo che il mio film diventasse un rifugiato come me”, dice Annemarie Jacir. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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