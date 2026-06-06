Il carcere di Massa un modello da seguire Facilita il reinserimento
Il deputato di Azione ha visitato la Casa di reclusione di via Pellegrini a Massa e ha commentato che si tratta di uno dei migliori carceri visitati finora. La visita istituzionale si è concentrata sulla struttura e sulle modalità di gestione, con particolare attenzione alle pratiche di reinserimento dei detenuti. Benzoni ha espresso apprezzamento per l’organizzazione e le attività presenti all’interno del carcere. La visita si è svolta recentemente, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi o criticità.
"Il carcere di Massa è uno dei migliori tra quelli che ho visitato fino ad oggi". Sono le prime parole del deputato Fabrizio Benzoni di Azione all’uscita dalla Casa di reclusione di via Pellegrini a Massa dove ha effettuato una visita istituzionale. "La struttura di Massa – ha proseguito l’onorevole bresciano – è un buon esempio di quello che dovrebbe essere un carcere. Non solo un luogo di detenzione ma di recupero e reinserimento. Perchè qui i detenuti possono lavorare nella produzione di tessuti e lenzuola, nell’orto e nella formazione grazie all’accordo con l’istituto alberghiero. Ci sono spazi, capannoni. Insomma, ci sono le premesse affinchè coloro che entrano in questo carcere non debbano poi tornarci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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