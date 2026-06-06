Per l’estate 2026, le tendenze colore capelli includono il tonalità come Bitter Chocolate e Carnelian Orange. Le proposte si rivolgono a chi desidera rinnovare il look con sfumature calde e intense. Le nuove palette si ispirano a tonalità profonde e vivaci, ideali per la stagione calda. Le varianti di colore puntano a valorizzare i capelli con sfumature che vanno dal cioccolato scuro alle sfumature aranciate. Le tendenze anticipano le scelte di styling per i prossimi mesi.

Al solstizio d’estate sul calendario manca in verità ancora un po’ di tempo, eppure la calda stagione può già ufficialmente considerarsi iniziata: temperature così indirizzano di certo verso la spiaggia piuttosto che in ufficio, il layering è oramai un lontano ricordo ed il bikini, al suo posto, è la sola cosa che possiamo accettare di indossare. E, se le vacanze al mare sono state prontamente prenotate, manca solo un piccolo dettaglio a completare l’opera: il colore di capelli perfetto. Per i soleggiati mesi a venire i professionisti del settore puntano tutto su sfumature sartoriali, studiate su misura per esaltare l’incanto naturale di ogni viso: niente stravolgimenti radicali, bensì un’evoluzione sofisticata che gioca con la luce. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il cambio look per l’estate 2026 è servito: tutte le tendenze colore capelli da provare, dal Bitter Chocolate al Carnelian Orange

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TENDENZE SCARPE PRIMAVERA ESTATE 2026: le più belle per vestirsi alla moda!

Notizie e thread social correlati

Tagli capelli corti, le tendenze per l’estate 2026: dal bixie al bob, le ispirazioni per un nuovo lookPer l'estate 2026, i tagli di capelli corti si confermano tra le scelte preferite.

Capelli e tendenze colore 2026: il ritorno delle nuance caldePer la primavera estate 2026, le tendenze colore per i capelli puntano su tonalità calde e luminose, con un’attenzione particolare ai riflessi dorati...