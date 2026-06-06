Il cambio look per l’estate 2026 è servito | tutte le tendenze colore capelli da provare dal Bitter Chocolate al Carnelian Orange

Da dilei.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per l’estate 2026, le tendenze colore capelli includono il tonalità come Bitter Chocolate e Carnelian Orange. Le proposte si rivolgono a chi desidera rinnovare il look con sfumature calde e intense. Le nuove palette si ispirano a tonalità profonde e vivaci, ideali per la stagione calda. Le varianti di colore puntano a valorizzare i capelli con sfumature che vanno dal cioccolato scuro alle sfumature aranciate. Le tendenze anticipano le scelte di styling per i prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al solstizio d’estate sul calendario manca in verità ancora un po’ di tempo, eppure la calda stagione può già ufficialmente considerarsi iniziata: temperature così indirizzano di certo verso la spiaggia piuttosto che in ufficio, il layering è oramai un lontano ricordo ed il bikini, al suo posto, è la sola cosa che possiamo accettare di indossare. E, se le vacanze al mare sono state prontamente prenotate, manca solo un piccolo dettaglio a completare l’opera: il colore di capelli perfetto. Per i soleggiati mesi a venire i professionisti del settore puntano tutto su sfumature sartoriali, studiate su misura per esaltare l’incanto naturale di ogni viso: niente stravolgimenti radicali, bensì un’evoluzione sofisticata che gioca con la luce. 🔗 Leggi su Dilei.it

il cambio look per l8217estate 2026 232 servito tutte le tendenze colore capelli da provare dal bitter chocolate al carnelian orange
© Dilei.it - Il cambio look per l’estate 2026 è servito: tutte le tendenze colore capelli da provare, dal Bitter Chocolate al Carnelian Orange
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TENDENZE SCARPE PRIMAVERA ESTATE 2026: le più belle per vestirsi alla moda!

Video TENDENZE SCARPE PRIMAVERA ESTATE 2026: le più belle per vestirsi alla moda!

Notizie e thread social correlati

Tagli capelli corti, le tendenze per l’estate 2026: dal bixie al bob, le ispirazioni per un nuovo lookPer l'estate 2026, i tagli di capelli corti si confermano tra le scelte preferite.

Capelli e tendenze colore 2026: il ritorno delle nuance caldePer la primavera estate 2026, le tendenze colore per i capelli puntano su tonalità calde e luminose, con un’attenzione particolare ai riflessi dorati...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web