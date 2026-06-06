Il calvario di Angelino è finito | lo spagnolo punta al riscatto a Trigoria e dice no all’Espanyol

Angelino ha deciso di rimanere in Italia, rifiutando l'offerta dell’Espanyol e puntando a un riscatto con il club di Trigoria. Dopo un anno difficile, il calciatore spagnolo cerca di riprendere il percorso in Serie A. La scelta è stata comunicata ufficialmente e segna un nuovo capitolo nella sua carriera, con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle le difficoltà degli ultimi mesi.

Quello che si è appena concluso può essere definito senza troppi giri di parole come un vero e proprio anno maledetto per Angelino. Arrivato nella Capitale per arare la corsia mancina, il laterale spagnolo ha vissuto una parabola drammatica: dopo aver assaporato il campo da titolare fisso solamente nei primissimi mesi di agosto e settembre, un gravissimo infortunio e le successive complicazioni lo hanno costretto a un lunghissimo e logorante calvario medico. Un periodo buio, difficile non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano, durante il quale il calciatore ha perso ben 15 chili, affrontando un graduale e lento percorso di riabilitazione che gli ha permesso di riassaporare il rettangolo verde solo per pochissimi scampoli nei minuti finali delle ultime partite di campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, effetto Angeliño: lo spagnolo vede il ritorno da titolare a San SiroA San Siro, lo spagnolo torna a schierarsi da titolare, suscitando cambiamenti nella linea difensiva della squadra.

Calciomercato Roma, caso Angeliño: lo spagnolo smentisce la cessione su XAngeliño ha pubblicato un messaggio su X in cui ha negato di aver chiesto di essere ceduto dall’AS Roma.

Angelino, l'incubo è finito: arriva l'ok dei medici, può tornare ad allenarsi. Dolori, stanchezza, 10 chili persi: un calvario lungo due mesiIl via libera è arrivato. Dopo oltre due mesi Angelino potrà tornare ad allenarsi in gruppo e si metterà alle spalle il periodo più brutto della sua carriera. Lo spagnolo, infatti, stamattina ha ... leggo.it

Angelino, l'infortunio è più complesso del previsto: come sta e quando tornerà in campoLa Roma si prepara alla sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen, con Gasperini che probabilmente farà diversi cambi nella formazione. Sicuramente non ci sarà Angeliño, che è ormai ai box dalla ... ilmessaggero.it