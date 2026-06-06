Il BibbianoSan Polo ha ingaggiato l’attaccante Luigi Nunziata, classe 1998, proveniente dalla United Albinea. Nunziata, che ha già avuto esperienze positive nella zona, si unisce così alla squadra in Promozione. La firma del nuovo giocatore segna un passo importante nel mercato di riparazione del club, che ha anche effettuato altri acquisti recenti. La squadra punta a rafforzarsi per migliorare la propria posizione in classifica.

Si muove il BibbianoSan Polo, in Promozione. Il colpo in attacco ha il nome di Luigi Nunziata, attaccante che da anni fa bene a queste latitudini (classe 1998). Saluta, invece, un’altra punta: parliamo di Italo Borges, classe 1995 ora libero. Dopo la retrocessione in Promozione, il Real Formigine ha pescato dal reggiano: arrivano dal Rolo il difensore del 2006 Mattia Ferrari e il centrocampista del 1996 Stefano Borghi. Dopo aver salutato il Vezzano, il portiere del 2000 Andrea Girotti ha scelto lo United Albinea, in Prima categoria. Non è l’unico nuovo giocatore degli albinetani, che hanno anche ufficializzato Lapo Montanari, centrocampista del 1999 dal passato in categorie superiori con maglie come quelle di Vianese e Arcetana, per dirne due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Bibbiano/San Polo ingaggia la punta Nunziata. United Albinea, una raffica di acquisti

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