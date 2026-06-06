Il Bbc Grosseto si trova in una situazione di rischio e giocherà oggi alle 15 una partita decisiva contro un avversario diretto. I giocatori Robles e Frias sono stati convocati per cercare di ottenere una vittoria che possa evitare la retrocessione. La partita si svolge a Collecchio, considerata l’ultima possibilità per la squadra di salvarsi.

BASEBALL Il Bbc Grosseto è all’ultima spiaggia. La squadra del manager Del Santo giocherà oggi (alle 15.30 e alle 20.30) in trasferta sul diamante di Collecchio. Nessuna novità di rilievo nel roster a disposizione dei maremmani, reduce dal doppio ko nel derby contro il Big Mat. "Nell’ultimo fine settimana abbiamo fatto purtroppo un passo indietro - dice il manager - soprattutto in Gara 1 abbiamo pagato caro le troppe basi su ball che abbiamo concesso. A livello di produzione di punti, tuttavia, abbiamo fatto abbastanza bene, in attacco direi che abbiamo trovato la quadra. Collecchio è una squadra combattiva, anche lo scorso weekend se l’è giocata con Parma fino agli extra-inning. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Bbc a Collecchio, è l’ultima spiaggia. Robles e Frias per cercare la salvezza

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