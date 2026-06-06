Il 8 giugno alle 18 si terrà il secondo degli quattro incontri di “I Filosofi e la cornice” alla Pinacoteca di Brera, dedicato al dipinto ‘Il Bacio’ di Francesco Hayez. Sono rimasti pochi posti disponibili per partecipare all’evento.

Milano, 6 giugno 2026 – Ancora pochi posti disponibili per il secondo dei quattro appuntamenti de “I Filosofi e la cornice” di lunedì 8 giugno alle 18.30 in Sala Bassetti della Pinacoteca di Brera. Al centro dell’attenzione ‘Il Bacio’ di Francesco Hayez, interverrà il filosofo di estetica Elio Franzini in dialogo con Massimiliano Finazzer Flory. “Che cosa è il bacio? Felicità in movimento? Il bacio pare essere il simbolo dell’inizio di ogni amore. In questa rassegna l’amore è la filosofia che bacia l’arte, l’opera d’arte. ‘Il bacio’ di Hayez in questo evento perde la cornice e diventa un’altra storia. E senza imbarazzi guarderemo i baci. Dal bacio di Canova ‘Amore e Psiche’ per arrivare a Banksy senza dimenticare Klimt come trionfo dell’amore”, ha anticipato Finazzer Flory. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ‘Il Bacio’ di Francesco Hayez, nuovo appuntamento con ‘I Filosofi e la cornice’ alla Pinacoteca di Brera

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