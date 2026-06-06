I lavoratori di Electrolux sono scesi in corteo a Cislago, in provincia di Varese, per protestare contro i piani di riduzione della produzione. Al corteo hanno partecipato anche cittadini e rappresentanti sindacali. La manifestazione si è svolta nelle strade del paese, con i lavoratori che hanno espresso il timore di perdere posti di lavoro e di vedere spostata la produzione fuori dall’Italia. Nessuna decisione ufficiale è stata annunciata durante la protesta.

Cislago (Varese) – I lavoratori Electrolux, a cui si sono aggiunti cittadini, rappresentanti di istituzioni, associazioni e sigle politiche, hanno preso parte all’iniziativa promossa dal Comune di Solaro, dove ha sede una delle fabbriche del gruppo, per affrontare il rischio di un pesante ridimensionamento della produzione. L’altra sera, sotto un cielo che minacciava pioggia, i partecipanti al corteo si sono mossi dallo stabilimento di corso Europa, con in testa il sindaco di Solaro, Nilde Moretti e quello di Ceriano Laghetto, Massimiliano Occa, a cui si sono poi affiancati, nella sede dell’incontro pubblico, quelli di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, di Cislago, Stefano Calegari, di Paderno Dugnano, Anna Varisco e la vicesindaca di Limbiate, Agata Dalò. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I tagli alla Electrolux, lavoratori in corteo anche da Cislago: “Non facciamo fuggire la produzione di elettrodomestici”

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