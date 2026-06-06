Il Rugby Parabiago ha vinto la finale di Serie A, conquistando così la promozione in massima categoria. La squadra ha battuto il Cus Torino e raggiunto questo risultato dopo un percorso iniziato nelle serie minori. Il club ha festeggiato il traguardo con un messaggio di soddisfazione, sottolineando il ruolo dei giovani nel successo. La vittoria segna la prima volta in cui la squadra raggiunge il massimo campionato.

PARABIAGO (Milano) L’impresa è compiuta, finalmente. Il Rugby Parabiago si gode in questi giorni il risultato di un lungo percorso, che dalle serie minori ha portato fino al massimo campionato, conquistato grazie al successo in finale di Serie A contro il Cus Torino. La squadra del direttore sportivo Cristiano Bienati, che insieme a Giampiero Grimoldi è anche l’amministratore legale della società, aspetta solo di sapere dalla Federazione quale sarà la formula del prossimo campionato, se verrà confermata quindi la Serie A Élite oppure no. Ad oggi quel che si sa è che saranno dieci squadre, con una sola retrocessione. Bienati, cosa si porta dietro dopo questo traguardo? "Una grande soddisfazione, visto quello che è successo negli ultimi quattro anni posso dire che è meritato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I rossoblù hanno vinto la Serie A. Urlo Parabiago: "Promossi coi nostri giovani»

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