I pronostici di sabato 6 giugno | amichevoli internazionali

I pronostici di sabato 6 giugno, continuano le amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali del 2026 al via giorno 11 giugno Raffica di amichevoli in programma questo sabato in vista dei Mondiali del 2026 ormai imminenti. Tra le nazionali candidate alla vittoria finale c’è anche la Germania, che dopo avere travolto la Finlandia è volata negli negli States dove prima dell’esordio con Curaçaco affronteranno proprio gli USA padroni di casa in quello che sarà l’ultimo test di preparazione. Il segno Gol ha tutta l’aria di essere una giocata caldissima e supportata dai numeri. Gli USA, spinti dal pubblico di casa, difficilmente resteranno a secco potendo contare su elementi rapidi che possono far male alla linea alta di Nagelsmann. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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