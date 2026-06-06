A Brescia, un giovane di poco più di vent’anni è stato aggredito da un gruppo di uomini di origine nordafricana, che lo hanno colpito con calci e pugni. Nonostante l’accaduto, il sindaco aveva ordinato un rapporto per dimostrare che non esistono baby gang nella zona. La vittima ha riportato ferite e si trova sotto cure mediche. La polizia sta indagando sull’aggressione.

Per fortuna, poco più di un anno fa, il Comune di Brescia aveva presentato uno studio, commissionato all’università della città, sulla violenza delle baby gang. Il report, frutto del lavoro di due anni, era intitolato «Aggregazioni giovanili e spazi urbani» e tracciava, tra le altre cose, l’identikit dei giovani che, tra il 2022 e il 2024, stavano (e stanno ancora, nonostante la giunta cittadina si ostini a dire il contrario) creando non pochi problemi a Brescia. Gang di giovani così descritti dal documento: persone «prevalentemente di sesso maschile al cui interno spiccano soggetti con abbigliamento sportivo (scarpe da ginnastica, borsellomarsupio a tracolla), capelli rasati ai latiricci parte superiore, principalmente di etnia egiziana o nord africana (c. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I maranza rubano e picchiano. Però guai a parlare di baby gang

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Maranza e violenza tra giovanissimi, come affrontare il problema

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