i lettori fittizi dei giornali le offerte speciali e il successo percepito

Alcuni lettori e amici sono spesso coinvolti in conversazioni in cui pongono domande senza ascoltare le risposte. Si tratta di un comportamento che riguarda sia il pubblico dei giornali, attratto da offerte speciali, sia persone che sembrano interessate solo a ottenere informazioni senza prestare attenzione a quanto viene detto. Questa dinamica può influire sulla qualità delle interazioni, creando situazioni di frustrazione o incomprensione.

Ho un amico che non ascolta mai. Ho molti amici che non ascoltano mai, ma questo appartiene a un sottinsieme ancora più fastidioso: quelli che fanno le domande e non ascoltano le risposte. Tu ti sbatti ad articolare una risposta che non ti frega niente di dare, solo perché loro hanno chiesto e non vuoi essere cafona, e dopo un po’ ti accorgi che non ti stanno ascoltando. Oppure non te ne accorgi lì per lì, ma una settimana dopo ti rifanno la stessa domanda. Questo amico negato per l’arte della conversazione ieri mi ha mandato uno screenshot, ma prima di dirvi cosa mi aveva immortalato devo riferirvi un’altra conversazione, una di qualche mese fa, una durante la quale – indovinate un po’ – non mi aveva ascoltata. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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