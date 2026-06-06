I gestori dei locali criticano la misura adottata, definendola insufficiente. Sottolineano che non hanno colpe e chiedono interventi concreti per garantire sicurezza e decoro. Riferiscono che episodi di violenza non possono essere contrastati semplicemente scaricando tutte le responsabilità sui gestori dei locali. La loro posizione evidenzia la richiesta di azioni più incisive da parte delle autorità.

Servono interventi per garantire sicurezza e decoro, ma questi episodi non possono essere contrastati scaricando tutte le responsabilità sui gestori dei locali. Ne sono convinti i gestori dei locali del centro storico, a seguito dell’ ordinanza emessa ieri dal Comune. Una misura che raccoglie consensi, pur tra le perplessità, soprattutto da parte di chi teme ripercussioni sulle attività, come le enoteche. "Quando è scoppiata la rissa – dice Stefano Zappelli, titolare di Distrò in via Marsala – ero in chiusura. Ho visto passare uno sciame di gente, qualcuno si è fermato per prendere due delle mie sedie e lanciarle, rompendole. Il divieto di vendere bevande alcoliche da asporto non basta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I gestori dei locali non ci stanno: "Una misura insufficiente. Ma noi non abbiamo colpe"

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