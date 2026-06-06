I frutti disuguali dei processori
Le aziende tecnologiche di Corea del Sud e Taiwan hanno registrato profitti elevati grazie alla vendita di chip per intelligenza artificiale. I processori prodotti da queste aziende sono stati molto richiesti sul mercato, contribuendo a incrementare i ricavi. La domanda di chip avanzati per applicazioni di intelligenza artificiale ha spinto le aziende a espandere la produzione, portando a risultati economici significativi. Non sono stati comunicati dettagli sui volumi di vendita o sui margini di profitto.
Il 27 maggio migliaia di dipendenti del settore dei semiconduttori della Samsung Electronics hanno firmato un accordo storico grazie al quale potrebbero ricevere bonus milionari. L’intesa ha messo fine a mesi di stallo che rischiavano di sfociare in uno sciopero generale, scatenando una grave crisi nell’intero settore dei processori. In base all’accordo, i 78mila dipendenti che hanno diritto al bonus riceveranno per dieci anni il 10,5 per cento dell’utile operativo dell’azienda, che quest’anno potrebbe raggiungere la cifra record di 200 miliardi di dollari (172 miliardi di euro), sette volte quello dello scorso anno. In particolare, solo il... 🔗 Leggi su Internazionale.it
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