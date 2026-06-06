i frutti disuguali dei processori

Notizia in breve

Le aziende tecnologiche di Corea del Sud e Taiwan hanno registrato profitti elevati grazie alla vendita di chip per intelligenza artificiale. I processori prodotti da queste aziende sono stati molto richiesti sul mercato, contribuendo a incrementare i ricavi. La domanda di chip avanzati per applicazioni di intelligenza artificiale ha spinto le aziende a espandere la produzione, portando a risultati economici significativi. Non sono stati comunicati dettagli sui volumi di vendita o sui margini di profitto.