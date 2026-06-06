I finali di Euphoria Half Man e The Testaments

Questa settimana non ci saranno aggiornamenti sulle serie, poiché non sono state trovate notizie significative nel settore.

Questa settimana, credo per la prima volta da che esiste questo podcast, non ci sarà la sezione news perchè non ho trovato notizie davvero rilevanti nel mondo seriale. Magari una m’è sfuggita, ma di solito ce ne sono almeno quattro o cinque, stavolta nietne. In compenso, settimana prossima forse non ci saranno recensioni spoilerose, perchè abbiamo finito tre serie importanti che abbiamo seguito per settimane. Insomma, è arrivata l’estate. Però voi non mollate il podcast eh, lo dicevo così per dire. Ascolta la nuova puntata. Diego Castelli nasce a Milano nel 1982 e non ha memorie d’infanzia che non siano legate a film, serie tv, romanzi, videogiochi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why This SCENE In EUPHORIA Season 3 Is PERFECT

Notizie e thread social correlati

Half Man, la recensione della serie Hbo di Richard GaddNel 2024, la serie “Half Man” di HBO, creata e interpretata da Richard Gadd, ha attirato l’attenzione del pubblico.

Half Man, recensione: la mascolinità tossica secondo Richard GaddUna nuova produzione teatrale porta sul palco un racconto intenso e crudo, scritto dall'autore scozzese noto per il suo precedente successo.

Temi più discussi: Half Man : il finale della serie di Richard Gadd divide, ma era l'unico possibile; Cosa si cela dietro il finale di Half Man? Richard Gadd spiega la brutale conclusione della miniserie; Euphoria finale - L'adolescenza è finita :-); Goodbye Rue , la fine di ‘Euphoria’.

I finali di Euphoria, Half Man e The TestamentsQuesta settimana, credo per la prima volta da che esiste questo podcast, non ci sarà la sezione news perchè non ho trovato notizie davvero rilevanti nel ... bergamonews.it

Quali sono le tendenze su hbo in questi giorni reddit

Half Man : il finale della serie di Richard Gadd divide, ma era l'unico possibileLa serie di HBO Max chiude tra le polemiche: c'è chi ha apprezzato il finale e chi lo ha trovato troppo frettoloso e irrealistico. Ecco cosa pensiamo noi ... vanityfair.it