Un libro analizza gli attentati del serialista noto come Unabomber, concentrandosi sulle sue attività nel Nord Est. L'opera si focalizza sulla tecnica di profiling geografico utilizzata per tracciare i movimenti e le azioni del sospetto nella regione. Il testo approfondisce i due periodi principali di attività del sospetto e fornisce dettagli sui metodi impiegati nelle indagini per identificare e localizzare l'autore degli attentati.

Roma, 6 giugno 2026 – Gli attentati di Unabomber si devono dividere in due ‘blocchi’. Arriva anche a questa conclusione ‘Il serialista Unabomber, geographic profiling a Nord Est’, il libro di Domingo Magliocca (co-autrice Rebecca Ester Invernizzi con prefazione di Massimo Blanco, direttore dell’Istituto di scienze forensi), che rilegge uno dei grandi misteri italiani rimasto irrisolto. Al lettore resta il dubbio che questa tecnica, se fosse stata applicata in modo sistematico negli anni degli attentati – 33, compiuti in Friuli Venezia Giulia e Veneto, tra il 1993 e il 2006 – avrebbe potuto dare una possibilità in più agli investigatori. “Le indagini su Unabomber e l’ingegner Zornitta: mai avuto dubbi che sarebbe stato archiviato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I due tempi di Unabomber: in un libro l’analisi degli attentati che hanno terrorizzato il Nord est

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The Monsters We Make | Criminal Profiling from Mindhunter to Heuermann with Rachel Corbett

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