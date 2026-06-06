Un libro-game a fascicoli che reinventa il rapporto tra letteratura, territorio e gioco: è I canti di Volsinio, in cui il lettore percorre le Marche antiche sulle stesse strade del suo eroe. L’idea alla base di questo libro-game, che sarà possibile scoprire oggi e domani alla Fortezza all’interno del festival Urbino in Gioco, è che non basta leggere la storia, bisogna viverla. E per viverla, bisogna muoversi. "L’opera – dicono Alessio Spalluto e Nicola Betti, tra gli organizzatori di Urbino in Gioco – è divisa in sei fascicoli ambientati nelle Marche del III secolo avanti Cristo, l’epoca della grande coalizione di popoli italici che si oppose all’espansione di Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “I canti di Volsinio“, il libro ludico per conoscere la storia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tredozio celebra la Liberazione: un pomeriggio tra storia, libri e canti della ResistenzaA Tredozio si svolge un evento per ricordare l’81º anniversario della Liberazione dal nazifascismo, con un pomeriggio dedicato alla memoria storica e...

Leggi anche: Dalle mondine al simbolo: la vera storia dei canti della Resistenza