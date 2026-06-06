Oggi si celebra il 73° compleanno di Alberto Santoni, ex giocatore e allenatore di volley originario delle Marche. Santoni è stato il primo vice-allenatore italiano a lavorare con Julio Velasco durante la stagione 1983-84 in serie A2. La sua carriera nel volley si è sviluppata principalmente in ambito nazionale, contribuendo allo sviluppo del settore.

Oggi compie gli anni il grande Alberto Santoni. 73 anni e non sentirli: sinceri auguri a un pioniere marchigiano del volley e primo vice-coach italiano del ‘Re Mida’ Julio Velasco (Jesi, serie A2, stagione 1983,84). Una celebrazione in grande stile. 73 anni per l’ex manager bancario Alberto Santoni, figura storica del volley marchigiano e italiano, ricordato come primo vice allenatore italiano di Julio Velasco nella stagione 1983, quando la coppia tecnica guidò Jesi in Serie A2 (club che da matricola sfiorò una storica promozione in Serie A, anche grazie al lavoro di grandi manager come Beppe Cormio, oggi Direttore Generale della Lube Civitanova e tra i dirigenti più vincenti a livello mondiale). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - I 73 anni di Alberto Santoni, ex di Velasco e pioniere del volley

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