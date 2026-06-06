HP | arriva la workstation con AI locale da un trilione di parametri

HP ha presentato una nuova workstation dotata di intelligenza artificiale locale con un modello di un trilione di parametri. La macchina integra componenti hardware specifici per eliminare i colli di bottiglia del calcolo tradizionale, consentendo di gestire operazioni di grande complessità senza bisogno di server esterni. La workstation è progettata per supportare applicazioni di intelligenza artificiale avanzate direttamente sul dispositivo, senza dipendere da infrastrutture cloud.

? Punti chiave? In Breve HP introduce la nuova piattaforma Windows per l’intelligenza artificiale locale con architettura Blackwell. HP ha annunciato una nuova piattaforma progettata per portare sulle workstation Windows le capacità di elaborazione tipiche dei data center, puntando sull’intelligenza artificiale eseguita direttamente in locale. Questa soluzione nasce per rispondere alle esigenze di sviluppatori, ricercatori e grandi aziende che necessitano di gestire modelli avanzati senza dover dipendere dalle infrastrutture cloud. Il passaggio tecnologico vede le organizzazioni evolvere dai semplici chatbot verso sistemi autonomi capaci di coordinare centinaia di agenti software operanti in modo continuo nei flussi di lavoro aziendali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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I Found Errors In My OpenClaw Code — Subagents Caught Them

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