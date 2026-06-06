Hotel da quaranta stanze cambia ’status’

Tolto il vincolo alberghiero anche se l’ex hotel ha una quarantina di stanze. La struttura dell’ex albergo Belsoggiorno non è di quelle piccole, ma un "dubbio interpretativo" potrebbe farlo rientrare tra gli ex hotel da trasformare in appartamenti. Al termine della procedura di verifica fatta dagli uffici per capire se la struttura era rientrante nella cosiddetta marginalità, il punteggio ha dato esito positivo. La procedura è complessa e consta di diversi parametri. A conti fatti bisogna stare al di sotto del punteggio di 50 per vedersi tolto il vincolo alberghiero. Il Belsoggiorno si è fermato a 49. C’è poi la dichiarazione di non... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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ELE DEIXOU OS PAPÉIS DO DIVÓRCIO NA MESA... MAS NÃO SABIA O QUE EU HERDEI NAQUELA MANHÃ

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