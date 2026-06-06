Durante l’ultima puntata di Ore 14 Sera, il conduttore ha rivolto un messaggio emotivo al pubblico, dichiarando di avere qualcosa da dire. La trasmissione si è conclusa senza concentrarsi esclusivamente sul caso Garlasco, ma ha incluso anche altri temi e interventi. Non sono stati forniti dettagli specifici su cosa abbia detto, ma il tono è stato di commozione e intimità. La puntata si è svolta nel contesto di una chiusura stagionale, senza ulteriori indicazioni su contenuti o sviluppi futuri.

La chiusura della stagione di Ore 14 Sera non è stata soltanto un momento dedicato all’analisi del caso Garlasco. Negli ultimi minuti della trasmissione, infatti, Milo Infante ha voluto rivolgersi direttamente al pubblico che ha seguito il programma nel corso di questi mesi, affidando ai telespettatori un messaggio carico di emozione, gratitudine e anche di qualche riflessione sul futuro. Dopo aver guidato una puntata particolarmente intensa, interamente dedicata agli ultimi sviluppi dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, il giornalista ha salutato il pubblico con parole che hanno lasciato trasparire tutto il legame costruito con gli spettatori. Un ringraziamento sentito che ha assunto quasi i toni di un bilancio finale di un percorso televisivo nato senza grandi aspettative e diventato, settimana dopo settimana, uno degli appuntamenti più seguiti dell’approfondimento di Rai2. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ho una cosa da dirvi”. Milo Infante commosso a Ore 14, le parole al pubblico

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