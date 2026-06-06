Il tribunale di Rimini ha approvato il concordato presentato dalla cooperativa che gestisce il marchio di abbigliamento. La decisione consente alla società di riprendere le attività dopo le difficoltà recenti. Nel frattempo, sono arrivate due offerte per il brand, che potrebbero rappresentare un passo importante per il rilancio. La cooperativa ora può avviare le procedure per la ripresa del business, con l’obiettivo di rilanciare il marchio sul mercato.

Rimini, 6 giugno 2026 – Happiness prova a ripartire dopo gli ultimi guai. Il tribunale di Rimini ha dato il via libera al concordato presentato dalla società cooperativa che gestisce il noto marchio di abbigliamento riminese, aprendo di fatto una nuova fase per il brand. E i primi segnali sono già arrivati: sul tavolo ci sono almeno due offerte per rilevare l’azienda. La decisione dei giudici rappresenta uno snodo fondamentale per la Happiness group, costituita dagli ex dipendenti che nel 2021 avevano rilevato all’asta il marchio dopo il fallimento della precedente società. "Un piano capace di salvaguardare i valori aziendali”. Il percorso è stato guidato dall’avvocato Massimo Gardini e dagli advisor finanziari Enrico Montanari Matteo Dal Monte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Happiness prova a ripartire, via libera al piano di salvataggio. “Arrivate due offerte per il brand”

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Loveless Contract marriageHe warned herbut when the divorce came,he regrets and begs!

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