Guide turistiche al test scritto 8.300 candidati

Quasi 8.300 candidati hanno sostenuto il test scritto per l’abilitazione nazionale delle guide turistiche. La prova si è svolta ieri in cinque città e rappresenta la seconda sessione dopo quella dello scorso anno. L’iscrizione totale alle prove ha visto quasi 17.000 aspiranti partecipare alla selezione. La giornata ha coinvolto un numero significativo di candidati, che hanno affrontato l’esame in diverse località italiane.

Quasi 17mila aspiranti guide turistiche si erano iscritte per la prova di abilitazione nazionale (la seconda dopo quella dello scorso anno) in programma ieri in cinque città: nelle due sessioni della prova scritta previste nella giornata hanno affrontato i test 8.346 con un tasso di presenza di poco inferiore al 50%. Le cinque sedi di esame erano Caserta (4.353 partecipanti attesi e 1.883 presenze con affluenza al 43%), Roma (5.556 partecipanti attesi e 3.132 presenze con affluenza al 56%), Milano (4.716 partecipanti attesi e 2.258 presenze con affluenza al 48%), Catania (1.783 partecipanti attesi e 839 presenze con affluenza al 47%) e Cagliari 444 partecipanti attesi e 234 presenze con affluenza al 53%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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