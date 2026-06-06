Guerra in Ucraina centinaia di droni contro la Russia Bersagliata San Pietroburgo dove oggi Putin parlerà Le autorità | Non uscite di casa

Nella notte, l’Ucraina ha lanciato un attacco con centinaia di droni contro la Russia, con almeno 86 che si sono diretti verso San Pietroburgo, dove si svolge il forum economico. Le autorità russe hanno consigliato ai civili di non uscire di casa. Oggi, a San Pietroburgo, è previsto un intervento pubblico di un leader russo.

Roma, 6 giugno 2026 - Imponente offensiva dell’Ucraina nella notte. Centinaia di droni sono piovuti sulla Russia, e almeno 86 erano diretti contro la 'Davos russa' a San Pietroburgo, dove si sta svolgendo il forum economico dove oggi è atteso l'intervento di Vladimir Putin. Il ministero della Difesa russa ha denunciato l’abbattimento di un totale di 376 droni ucraini "sulle regioni di Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Leningrado, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tver e Tula, nella regione di Mosca, nella Repubblica di Crimea, nella Repubblica di Abkhazia e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero". È stata la risposta di Volodymir Zelensky al rifiuto di Vladimir Putin di incontrarlo “per il momento non ne vede la necessità”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ucraina DOMINA la guerra dei droni: la Russia è bloccata Analisi reale dal fronte

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