Guerra in Ucraina centinaia di droni contro la Russia Bersagliata San Pietroburgo dove oggi Putin parlerà al forum economico

Nella notte, centinaia di droni hanno attaccato obiettivi in Russia, tra cui almeno 86 contro il forum economico a San Pietroburgo, dove oggi è programmato l'intervento di Putin. La città è stata raggiunta da più lanci, con esplosioni udibili e fumo visibile in diverse zone. Non sono stati segnalati immediatamente danni gravi o vittime, ma l’attacco ha interrotto temporaneamente le attività del meeting.

Roma, 6 giugno 2026 - Imponente offensiva dell’Ucraina nella notte. Centinaia di droni sono piovuti sulla Russia, e almeno 86 erano diretti contro la 'Davos russa' a San Pietroburgo, dove si sta svolgendo il forum economico dove oggi è atteso l'intervento di Vladimir Putin. Il ministero della Difesa russa ha denunciato l’abbattimento di un totale di 376 droni ucraini "sulle regioni di Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Leningrado, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tver e Tula, nella regione di Mosca, nella Repubblica di Crimea, nella Repubblica di Abkhazia e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero". È stata la risposta di Volodymir Zelensky al rifiuto di Vladimir Putin di incontrarlo “per il momento non ne vede la necessità”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ucraina DOMINA la guerra dei droni: la Russia è bloccata Analisi reale dal fronte

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