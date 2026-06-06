La Russia ha bloccato l’importazione di liquori, tra cui il cognac, in Armenia. La decisione arriva in un momento di tensioni tra i due paesi e potrebbe influenzare le scelte di voto in vista delle elezioni di domenica. Non sono stati forniti dettagli sui motivi ufficiali del blocco. La misura riguarda prodotti di marca russa e si inserisce in un contesto di dispute commerciali e politiche tra le due nazioni.

Perché il Cremlino ha scelto proprio il settore del cognac? Come influenzerà il blocco commerciale il voto di domenica? Quali nuovi partner occidentali stanno sostenendo l'economia di Yerevan? Cosa accadrà alla sicurezza armena dopo il fallimento della CSTO??? In Breve Russia blocca 7 milioni di bottiglie di cognac verso il mercato moscovita L'UE stanzia 50 milioni di euro per sostenere l'economia di Yerevan L'opposizione di Samvel Karapetyan punta al 10% con . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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