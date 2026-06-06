Grazie Reggio continuerò a servirla dall’opposizione | il messaggio di Battaglia alla città
Mimmo Battaglia ha pubblicato un messaggio sui social in cui annuncia il suo addio alla città, alla vigilia della proclamazione del nuovo sindaco. Ha scritto di aver chiuso un’esperienza che porterà sempre nel cuore e ha ringraziato Reggio Calabria. Battaglia, che ha rivestito il ruolo di sindaco facente funzione e principale sfidante del centrosinistra, ha promesso di continuare a servire la città dall’opposizione.
“Oggi si chiude un’esperienza che porterò sempre nel cuore". Saluta così Mimmo Battaglia la città alla vigilia della proclamazione del nuovo sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il messaggio social di saluto del sindaco facente funzioni e principale competitor del centrosinistra nella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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