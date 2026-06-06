Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Gragnano durante un controllo in via Roma. L’uomo, incensurato, aveva in tasca 200 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. La droga e l’attrezzatura sono state sequestrate.

Il giovane incensurato controllato in via Roma: in tasca 200 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Arresto convalidato, è in attesa di giudizio. Controllo in via Roma e sequestro della droga. GRAGNANO – Nella notte, i Carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 23enne incensurato per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato il giovane in via Roma durante un controllo mirato e lo hanno trovato in possesso di 200 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione, strumenti compatibili con l’attività di spaccio. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Arresto e attesa di giudizio. Il 23enne è stato immediatamente arrestato e si trova ora in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Gragnano, 23enne fermato con 200 grammi di marijuana: arrestato dai Carabinieri

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