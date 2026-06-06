In occasione del Gran Premio d'Ungheria, Acosta ha ottenuto la pole position con un tempo superiore a quello di Aprilia, che si è dimostrata più veloce delle Ducati ufficiali. La gara si svolge su un tracciato tortuoso, e resta da vedere come Acosta riuscirà a mantenere il vantaggio. Le Aprilia Trackhouse hanno dimostrato di avere un passo superiore rispetto alle moto ufficiali Ducati durante le qualifiche.

? Domande chiave? In Breve Le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria aprono la sfida al Balaton Park. Le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria inizieranno oggi alle ore 10:50 per definire la griglia di partenza della Sprint delle ore 15:00 e della gara principale di domani. Il tracciato del Balaton Park, caratterizzato da un disegno breve e tortuoso, impone una gestione millimetrica del ritmo e della tecnica. Pedro Acosta emerge come il principale protagonista dopo le sessioni di venerdì, avendo mostrato una velocità superiore che ha generato distacchi rilevanti rispetto alla concorrenza. Lo spagnolo punta a consolidare il suo dominio sul circuito ungherese, cercando la pole position e il successo nella mini-gara odierna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GP Ungheria: Acosta vola, Aprilia sfida il dominio Ducati

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