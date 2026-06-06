GP Ungheria | Acosta vola Aprilia sfida il dominio Ducati

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In occasione del Gran Premio d'Ungheria, Acosta ha ottenuto la pole position con un tempo superiore a quello di Aprilia, che si è dimostrata più veloce delle Ducati ufficiali. La gara si svolge su un tracciato tortuoso, e resta da vedere come Acosta riuscirà a mantenere il vantaggio. Le Aprilia Trackhouse hanno dimostrato di avere un passo superiore rispetto alle moto ufficiali Ducati durante le qualifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave? In Breve Le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria aprono la sfida al Balaton Park. Le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria inizieranno oggi alle ore 10:50 per definire la griglia di partenza della Sprint delle ore 15:00 e della gara principale di domani. Il tracciato del Balaton Park, caratterizzato da un disegno breve e tortuoso, impone una gestione millimetrica del ritmo e della tecnica. Pedro Acosta emerge come il principale protagonista dopo le sessioni di venerdì, avendo mostrato una velocità superiore che ha generato distacchi rilevanti rispetto alla concorrenza. Lo spagnolo punta a consolidare il suo dominio sul circuito ungherese, cercando la pole position e il successo nella mini-gara odierna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

gp ungheria acosta vola aprilia sfida il dominio ducati
© Ameve.eu - GP Ungheria: Acosta vola, Aprilia sfida il dominio Ducati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: MotoGP, GP Ungheria 2026. Pedro Acosta l’uomo da battere? L’Aprilia è in agguato, mentre Ducati rincorre

MotoGP a Jerez: sfida tra Aprilia e Ducati per il dominio in SpagnaIl campionato mondiale di MotoGP si prepara a tornare sul circuito di Jerez de la Frontera, in Andalusia, dal 24 al 26 aprile, per il Gran Premio di...

Temi più discussi: MotoGP in Ungheria, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi resta fuori; Prove Ungheria, vola Acosta, Diggia è 2°. Bezzecchi 6°, Marc Marquez 7°. Bagnaia farà la Q1; MotoGP Balaton, risultati pre qualifiche: Bagnaia sprofonda, Acosta vola. Chi sono i 10 in Q2; GP Ungheria 2026 – Classifica Prove: Acosta vola! Diggia 2°, Bezzecchi 6° davanti a Marquez. Bagnaia in Q1.

gp ungheria acosta volaMotoGP Balaton, risultati pre qualifiche: Bagnaia sprofonda, Acosta vola. Chi sono i 10 in Q2Pedro Acosta domina le pre-qualifiche MotoGP al Balaton Park, Di Giannantonio 2°. Marc Marquez in top-10, Bagnaia sprofonda al 14° posto e dovrà passare dal Q1 nel GP d’Ungheria. fanpage.it

gp ungheria acosta volaLIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Acosta vola nelle pre-qualifiche, Bezzecchi meglio sul passo, Martin si salvaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.08 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla giornata di domani per FP2, ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web