Mariano Di Vaio, influencer e imprenditore, ha dichiarato che il golf rappresenta anche un aspetto spirituale. Nato ad Assisi e cresciuto con l’ambizione di fare cinema, si è affermato come uno dei volti più noti nel digitale italiano. Nel suo percorso, ha scelto di seguire strade diverse dalle scorciatoie, dedicandosi anche a questa disciplina. La sua partecipazione alle attività golfistiche si combina con la sua presenza online e nel mondo della moda.

Nato ad Assisi, cresciuto con il sogno del cinema e diventato uno dei volti italiani più conosciuti del digitale, Mariano Di Vaio ha costruito il suo percorso lontano dalle scorciatoie. Dai lavori come cameriere a Londra fino al successo sui social, passando per moda, imprenditoria e famiglia, oggi racconta una nuova passione: il golf. Uno sport che, spiega, gli ha insegnato a rallentare, meditare e accettare i propri limiti. Mariano, oggi tutti la conoscono come imprenditore e creator, ma come ha iniziato? "A 18 anni ho lasciato l’Umbria per Londra. Facevo il cameriere e avevo iniziato a usare Instagram perché mi piacevano soprattutto i filtri fotografici, era uno strumento creativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Golf Di Vaio, l’influencer sul green: "Questo sport è anche spirituale"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Golf. Filippo Maggi protagonista sul green del CusSul green del Cus Ferrara si è svolta la Banca Mediolanum Golf Cup, una competizione su 18 buche Stableford.

Golf, torna il tradizionale 'Trofeo Pasquali': il resoconto sul green del CusDomenica 3 maggio si è svolto il XII Trofeo Pasquali, un evento di golf organizzato dal Cus Ferrara.