Si è chiuso il secondo giro dello US Women’s Open. Il secondo Major femminile della stagione, di scena al celebre Riviera Country Club della California, vede al comando un’accoppiata composta da Alison Lee e Ruoning Yin. L’americana e la cinese, che si collocano a -4, sono un po’ come il giorno e la notte, nel senso che se l’una è notevole sorpresa (da numero 145 del mondo), l’altra è tra le logiche favorite (da numero 4). Terzo posto per sei a -3: troviamo tre sudcoreane, Sei Young Kim, Hyunjo Yoo e In Gee Chun (la prima di esse è la meglio classificata dei Rolex Rankings, al numero 11), assieme alla giapponese Hinako Shibuno, alla messicana Gaby Lopez e all’americana Jennifer Kupcho, in un contesto nel quale ancora tutto è aperto a qualsiasi soluzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: allo US Women’s Open accoppiata Lee-Yin al comando.

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Key Holes at the 2026 U.S. Women's Open with a Former LPGA Caddie | Riviera Country Club

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