Un messaggio pubblicato su Instagram ha portato Giulia Torelli al centro delle discussioni sui social. La donna ha letto messaggi che non avrebbe dovuto vedere e ha ricevuto conferma di una relazione, oltre ad altri dettagli.

Un semplice messaggio pubblicato su Instagram è bastato per trasformare Giulia Torelli in uno degli argomenti più discussi sui social nelle ultime ore. L’influencer e closet organizer, conosciuta online come Rockandfiocc, ha infatti condiviso una storia che molti utenti hanno interpretato come una risposta definitiva a mesi di indiscrezioni e pettegolezzi sulla sua vita privata. A rendere il post particolarmente virale non è stato soltanto il contenuto, ma soprattutto il contesto, visto he Torelli ha raccontato di essersi divertita leggendo numerosi messaggi che alcuni follower avrebbero inviato per errore direttamente a lei. Secondo quanto lasciato intendere dall’influencer, diversi utenti stavaando le sue storie in privato con amici e conoscenti, ma avrebbero sbagliato destinatario, facendo arrivare le conversazioni proprio alla persona di cui stavano parlando. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Giulia Torelli legge i messaggi che non avrebbe dovuto vedere, poi arriva la conferma sulla relazione (e non solo)

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