Giugno esplode | arriva il finale di The Bear e nuove serie top

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ristorante chiude temporaneamente dopo l’uscita di Carmy dalla cucina. Alice cerca di mantenere l’attività aperta, gestendo il rapporto con la figlia e l’amico, senza successo. La situazione crea tensioni tra i membri del team. La conclusione della serie mostra il locale in difficoltà e senza uno chef. La trama si concentra sulle conseguenze dell’assenza di Carmy e sulle sfide di Alice nel mantenere in piedi il ristorante.

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? Punti chiave? In Breve Disney+ punta tutto sul rilancio con l’ultima stagione di The Bear e nuove produzioni per giugno 2026. Il 26 giugno arriverà su Disney+ la quinta e ultima stagione di The Bear, segnando la conclusione del percorso dello chef Carmy Berzatto. La piattaforma streaming ha pianificato un mese di giugno denso di novità, alternando grandi serie internazionali a produzioni cinematografiche italiane. Gli abbonamenti saranno disponibili a partire da 5,99 euro mensili per i primi sei mesi, con la possibilità di interrompere il servizio in qualsiasi momento. Il dramma del locale abbandonato e le sfide di Sydney e Richie. La conclusione della serie incentrata su Jeremy Allen White porterà una svolta narrativa radicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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