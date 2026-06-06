Giro d’Italia Women | la diciassettenne Chantal Pegolo sul podio
Una ciclista di 17 anni è salita sul podio nella gara femminile del Giro d’Italia, dopo aver partecipato a una fuga di 160 chilometri. Durante la corsa, ha mantenuto un ritmo costante, riuscendo a resistere agli attacchi e alle variazioni di velocità. La caduta della maglia rosa è avvenuta a causa di un errore tattico di un avversario, che ha portato a una collisione e alla perdita di posizione.
Come ha fatto la diciassettenne a gestire una fuga di 160 chilometri? Quale errore tattico ha causato la caduta della maglia rosa? Chi ha dato le indicazioni decisive per l'attacco in salita? Perché l'atleta rischiava di non partecipare affatto alla competizione??? In Breve Tappa di 160 chilometri tra Sorbolo Mezzani e Salice Terme Vincitrice Célia Gery della squadra FDJ United – SUEZ Attacco tattico suggerito da Giovanni Fidanza durante la salita di Pietragavina Superam . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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