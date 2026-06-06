Giro d’Italia Women | la diciassettenne Chantal Pegolo sul podio

Notizia in breve

Una ciclista di 17 anni è salita sul podio nella gara femminile del Giro d’Italia, dopo aver partecipato a una fuga di 160 chilometri. Durante la corsa, ha mantenuto un ritmo costante, riuscendo a resistere agli attacchi e alle variazioni di velocità. La caduta della maglia rosa è avvenuta a causa di un errore tattico di un avversario, che ha portato a una collisione e alla perdita di posizione.