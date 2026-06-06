Un gruppo di giovani imprenditori ha lanciato un appello per ottenere l’esenzione IRPEF per i under 35. La proposta mira a incentivare i giovani professionisti a rimanere nel paese, riducendo la fuga di talenti all’estero. Secondo gli imprenditori, questa misura potrebbe favorire l’avvio di nuove attività e trattenere le competenze. La proposta si focalizza sulla riduzione delle tasse per i giovani che avviano imprese o lavorano nel settore innovazione.

Quali misure concrete propone Maria Anghileri per sostenere i giovani?. Come può l'esenzione IRPEF bloccare la fuga dei talenti all'estero?. Perché le attuali politiche di innovazione non bastano ai nuovi imprenditori?. Cosa deve fare il governo per trasformare gli incentivi in crescita?.? In Breve Appello lanciato durante il 55esimo Congresso di Confindustria a Rapallo. Interventi urgenti richiesti su natalità, istruzione e innovazione tecnologica. Esenzione IRPEF proposta per liberare risorse immediate agli under 35. Rischio fuga talenti dal territorio nazionale senza alleggerimento pressione tributaria.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giovani Imprenditori: l’appello per l’esenzione IRPEF under 35

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