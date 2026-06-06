giochi e note un paese per ragazzi

Bellissima e coloratissima la IX edizione del Palio Junior di Codigoro, memorial "Maurizio "Mizzi" Benedetti", svoltosi sabato scorso presso il campo della Polisportiva Capitello. Sei le squadre a contendersi la vittoria, composte da ragazzi che frequentano le scuole medie, con 3 formazioni di Codigoro che hanno gareggiato coi colori Verde, Rosa e Rosso, i campioni della scorsa edizione di Lagosanto, in Arancio, quelli della media di Pontelangorino in Giallo e la compagine mista di studenti delle medie di Lagosanto e Comacchio in Viola chiamatisi "PolaCom". Il susseguirsi dei 13 giochi, con 3 new entry, molto piaciuti e saranno anche fra quelli del Palio dei Rioni di luglio, ha visto un equilibrio dinamico fra le diverse squadre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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