Giochi della gioventù La tenacia di Federico | applausi al Broletto

Durante i tre giorni dedicati ai giochi della gioventù, sono state consegnate tre premiazioni per eventi sportivi che hanno coinvolto i giovani. L’obiettivo principale era promuovere lo sport come mezzo di crescita, inclusione e senso di appartenenza alla comunità. In particolare, un atleta ha ricevuto applausi per la sua tenacia durante le manifestazioni al Broletto. La rassegna ha visto la partecipazione di numerosi giovani e ha evidenziato l’importanza dello sport nel rafforzare il senso di comunità.

Tre giorni, tre premiazioni e un unico filo conduttore: lo sport come strumento di crescita, inclusione e orgoglio cittadino. Dopo il riconoscimento agli undici atleti del Soffio del Drago reduci dai Campionati Mondiali di Qwan Ki Do di Bucarest e quello alla delegazione No Limits protagonista ai Giochi Nazionali Special Olympics di Lignano Sabbiadoro, ieri mattina nella sala consiliare del Broletto è stato il turno di Federico Fubo Montagna, studente del liceo Maffeo Vegio che ha ricevuto il diploma al merito sportivo dalla vicesindaca Laura Tagliaferri e dall’assessore allo Sport Francesco Milanesi per il percorso che lo ha portato fino alla finale nazionale dei 100 metri ai Giochi della Gioventù disputati allo Stadio Olimpico di Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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