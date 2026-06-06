ginnastica sofia raffaeli si gioca il tricolore

Archiviato il Campionato Europeo, in cui l’Italia ha conquistato due bronzi – uno senior con Sofia Raffaeli al cerchio e uno juniores con Flavia Cassano – la ginnastica ritmica non si ferma. In questo fine settimana sono in corso i Campionati Italiani Assoluti 2026 (5-7 giugno) al Palaghiaccio di Folgaria. Venerdì si sono svolte le prime due rotazioni, a palla e cerchio, utili a definire la classifica provvisoria e l’accesso alle finali a otto di domenica, che assegneranno i titoli di specialità. Oggi, sabato, le rotazioni a clavette e nastro decreteranno la nuova campionessa italiana. Tre giorni di grande spettacolo con le migliori atlete pronte a contendersi uno dei titoli più prestigiosi della stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Sofia Raffaeli (ITA) Ribbon Training- WC Sofia 2026

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SOFIA RAFFAELI SPEZZA IL TABÙ MEDAGLIE EUROPEE Arriva finalmente una medaglia per l'Italia agli Europei di Varna, in Bulgaria, con Sofia Raffaeli che conquista il terzo posto nella finale del cerchio #rhythmicgymnastics #ginnastica #Raffaeli x.com

Mi sta davvero piacendo la routine di ballo di Sofia Raffaeli reddit

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