Ghiandology | la sfida per trasformare la ghianda in un gusto gourmet

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo progetto mira a trasformare la ghianda, tradizionalmente considerata alimento povero, in un ingrediente gourmet. Si studiano metodi per ridurre l’amaro dei tannini e renderla più appetibile. Le tecniche utilizzate prevedono trattamenti specifici per eliminare l’eccesso di tannini e migliorare il gusto. L’obiettivo è valorizzare questo frutto, spesso trascurato, attraverso processi di lavorazione che ne esaltino le potenzialità culinarie.

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? Domande chiave? In Breve La rinascita della ghianda: dal recupero rurale alla sperimentazione gastronomica nella Tuscia. Cristiano Germani avvia a Valentano il progetto Ghiandology per trasformare la ghianda da antico alimento di sussistenza a ingrediente protagonista dei menu contemporanei. All’interno dell’Agriturismo Parco delle Querce, questa ricerca metodica punta a riqualificare un prodotto che per decenni è rimasto confinato alla memoria contadina o all’alimentazione del bestiame. La sfida che si pone davanti al ricercatore viterbese non è semplice. Per lunghi periodi storici, la ghianda è stata percepita come un simbolo di povertà e di necessità, utilizzata nelle economie boschive dell’Italia centrale come risorsa di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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