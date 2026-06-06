Gattopardo libanese | intesa o no Tel Aviv spara lo stesso
Israele ha continuato a condurre attacchi aerei nel Libano, indipendentemente da eventuali negoziati o cessate il fuoco. Le operazioni militari sono proseguite nonostante le discussioni in corso, con il territorio libanese sotto assedio. Hezbollah ha risposto combattendo, ma senza fermare le azioni di Israele. La situazione rimane tesa con attività militari attive in entrambe le parti.
Se non a parole, niente cambia in Libano. Negoziati o no, cessate il fuoco o meno, tutti sanno che Israele continuerà a bombardare e avanzare, che Hezbollah continuerà a combattere,. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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