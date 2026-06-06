garofoli al giro di svizzera

Poco riposo, perché il calendario a Gianmarco Garofoli proporrà a breve un’altra gara a tappe. Il Giro di Svizzera, dal 17 al 21 giugno. "Non avrò più di tanto riposo, ma sono stato fermo prima del Giro d’Italia e non sono così stanco". Il professionista fidardense andrà alla caccia di quella vittoria solo sfiorata alla seconda partecipazione consecutiva al Giro d’Italia. ll 23enne della Soudal Quick-Step ha chiuso la corsa rosa al 29esimo posto in classifica generale (il migliore della sua squadra) a 1h 39’ 03’’ dal dominatore Jonas Vingegaard, danese della Visma. Ottavo ha concluso invece nella speciale classifica dei giovani (primo Eulalio), terzo italiano dietro Davide Piganzoli (secondo) e Giulio Pellizzari (sesto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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