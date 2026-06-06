Garlasco Marco Poggi | Stasi è colpevole e Sempio innocente mai usato droghe basta giocare con la morte di Chiara - VIDEO

Marco Poggi ha dichiarato che Stasi è colpevole e Sempio innocente, affermando che l'amico non ha mai usato droghe. Poggi ha aggiunto che non bisogna cambiare il giudizio sulla base della nuova inchiesta. La sua posizione si basa su elementi che considera non convincenti contro Sempio. La vicenda riguarda il coinvolgimento di entrambe le persone nel caso di morte di Chiara. La procura ha avviato una nuova indagine, ma Poggi si oppone a modificare il suo pensiero.

Poggi non ritiene convincenti gli elementi emersi nell’ultima inchiesta a carico dell'amico Andrea Sempio: “Sarebbe grave se noi cambiassimo convincimento solo perché è partita la nuova indagine. Lui non c'entra” Diciannove anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agost. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Garlasco, perché i Poggi dicono che Stasi è colpevole e Sempio innocente - Vita in diretta 7/05/2026

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